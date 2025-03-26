Главный тренер Баварии Венсан Компани получил дополнительные проблемы в обороне перед важными матчами в Лиге чемпионов.

Международная пауза добавила проблем тренерскому штабу мюнхенцев из-за травм лидеров команды, которые они получили во время выступлений за национальные команды.

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Пресс-служба Баварии проинформировала, что Альфонсо Дэвис не сыграет около полугода, поскольку у канадца диагностировали разрыв крестообразной связки. Кроме того, с травмой вернулся Дайто Упамекано. У француза обнаружили неустойчивость суставов левого колена. Он пропустит несколько недель и вряд ли сможет восстановиться к первому матчу против Интера в ЛЧ.

Впрочем, это не все проблемы Баварии перед стартом турнира. Мануэль Нойер продолжает восстановление и его участие в матче с итальянской командой под большим вопросом. В лазарете также находятся Кингсли Коман, Павлович и Тарек Бухманн.

Напомним, что Бавария сыграет против Интера в Лиге чемпионов 8 апреля. Ответный матч состоится 16 апреля.

К слову, Альфонсо Дэвис длительное время был целью Реала, но канадец продлил соглашение с мюнхенцами.

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