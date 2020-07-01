Бавария официально переманила таланта ПСЖ

Бывший защитник ПСЖ Ньянзу Куасси официально стал игроком Баварии.

Ньянзу Куасси присоединился к Баварии на правах свободного агента, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

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"Я очень счастлив получить возможность играть за Баварию. Это большой клуб с большими традициями. Я очень надеюсь, что буду играть важную роль здесь. Буду упорно работать для этого", – поделился защитник в комментарии пресс-службе клуба.

К слову, Куасси провел 6 поединков в составе ПСЖ в текущем сезоне и записал в свой актив 2 гола.

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