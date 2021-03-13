Германия, Бундеслига, 25-й тур

Вердер – Бавария – 1:3

Голы: Фулькруг, 86 – Горецка, 23, Гнабри, 35, Левандовски, 67

Вольфсбург – Шальке – 5:0

Голы: Мустафи, 31 (аг.), Вегхорст, 51, Баку, 58, Брекало, 64, Филип, 80

Унион Берлин – Кельн – 2:1

Голы: Крузе, 48 (пен.), Триммель, 67 – Дуда, 45+2 (пен.)

Майнц – Фрайбург – 1:0

Гол: Квайсон, 84

Боруссия Д – Герта – начало матча в 19:30

Боруссия М в матче с нереализованным пенальти уступила Аугсбургу – "жеребцы" потерпели шестое поражение подряд

Бавария сломала оборону Вердера еще в середине первого тайма. После навеса с углового Томас Мюллер головой сбросил мяч в район одиннадцатиметровой отметки откуда Леон Горецка, также головой, точно пробил мимо голкипера бременцев. Впоследствии Серж Гнабри после паса все того же Мюллера с близкого расстояния увеличил преимущество "Ротэн" до двух голов. Не ушел с поля без гола и Роберт Левандовски. В конце матча Никлас Фюлькруг один гол отыграл, но этого явно не хватило, чтобы нарушить планы баварцев на победу.

Шальке пропустил обидный автогол от Вольфсбурга в середине первой сорокапятиминутки. Шкодран Мустафи, пытаясь выбить мяч на угловой, чтобы разрядить ситуацию после затяжной атаки соперника, срезал мяч в собственные ворота. Фредерик Реннов не ожидал на такой ​​"подставы" и не смог помешать круглом влететь в сетку.

Сразу после отдыха гельзенкирхенцы капитулировали вторично, после того как Ваут Вегхорст ворвался в штрафную и, получив пас из-за спины, прошил голкипера гостей. Через несколько минут бременцы воспользовались детской ошибкой защиты и заставили Реннова третий раз вытаскивать сферу из ворот. Однако, Йосип Брекало решил что этого недостаточно и довел счет до разгромного. В конце матча Максимилиан Филипп забил последний гвоздь в гроб "кобальтовых".

Довольно ровный первый тайм между Унионом и Кельном завершился пенальти в ворота хозяев уже в добавленное время. Андреас Люте угадал направление мяча, однако не смог помешать Ондрею Дуде открыть счет. Сразу после перерыва берлинцы сравняли. И также с пенальти. Мариус Вольф задел мяч в своей штрафной и приговор с отметки четко реализовал Крузе. На 67-й минуте Кристофер Триммель вывел "железных" вперед. Как оказалось впоследствии, этот гол стал последним в матче.

Один из аутсайдеров Бундеслиги – Майнц – на равных сражался с Фрайбургом. Старания подопечных Бо Свенссона были вознаграждены через пять минут до финального свистка, когда Робин Квайсон удачно сыграл на добивании и добыл для своей команды сверхважные три очка.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ