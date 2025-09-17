Встреча грандов только в первом туре обычно означает достаточно скучную игру – зачем выкладываться сейчас, если можно набрать очки против более слабых команд? Однако, эта встреча точно была не из таких. Начало матча было за Баварией, которая, правда, пробивала из-за пределов штрафной. Исключением стала попытка Кейна после навеса на 8-й минуте – выше ворот. Челси тоже отвечал своими выпадами, но счет был открыт на 20-й минуте. Забил Трево Чалоба, но в собственные ворота – защитник срезал мяч после прострела Олисе с правого края штрафной.

А через 6 минут Кейна завалили в штрафной лондонцев – пенальти! Сам Харри легко реализовал 11-метровый, разведя вратаря и мяч по разным углам. Челси очень быстро отквитал один мяч: Палмер разогнал атаку, отдал на правый фланг на Гюсто, получил передачу в ответ и ударом в касание попал в дальний верхний угол – 2:1! В этом эпизоде желтые карточки получили защитник Баварии Жонатан Та и наставник лондонцев Энцо Мареска.

Бавария была ближе, чтобы восстановить отрыв в 2 мяча, однако Лаймер немного не попал в дальний угол после передачи Олисе. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе мюнхенцев. На вторую половину уже не вышел Та – его заменил Мин Че Ким. А уже через 5 минут Станишич также был вынужденно заменен – на поле вышел Саша Боей. Несмотря на эти перестановки мюнхенцы имели еще минимум две возможности забить, но Роберто Санчес заблокировал удар в упор Кейна, а позже справился с ударом Олисе.

Но на 63-й минуте Харри оформил дубль. Гюсто неудачно обработал мяч и отбросил его фактически на ход Кейну, который покатил снаряд в дальний угол из-под защитника – 3:1! Олисе мог оформить разгром, но немного не попал обводящим ударом из пределов штрафной! Далее игра немного успокоилась. Со стороны Баварии это вполне понятно, а вот почему Челси не активизировался впереди – загадка.

"Синие" подловили соперника на 89-й минуте. Андрей Сантос отдал великолепную разрезную передачу, Луис Диас не доработал против Палмера, который выскочил один на один и легким касанием направил мяч в сетку ворот Нойера. Казалось бы 3:2, но судья заметил офсайд у Коула. Англичане прижали соперника к воротам, однако забить еще раз так и не смогли – победа Баварии со счетом 3:1.

