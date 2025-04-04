Бавария после нескольких зимних осечек возродила интригу в немецкой Бундеслиге, подпустив Байер на расстояние четырех очков. При таком раскладе мюнхенцы были обязаны побеждать в Аугсбурге, однако сделать это было не так и просто. "Горожане" претендуют на еврокубки, а во встрече первого круга они держали ничью до 60-х минут.

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Как и осенью, Бавария при доминировании на мяче, втрое более высоком количестве ударов и 50 касаниях в штрафной создала не так и много. В первом тайме подопечные Венсана Компани вообще ничего не создали, а вот хозяева сумели открыть счет – это Яннулис принял подачу со стандарта, отклеился от Лаймера и вколотил в ближнюю девятку! 1:0.

Именно с этим счетом команды должны были бы уйти на перерыв, если бы не гол на 42-й минуте. Бавария отыгралась в результате прорыва Сане сквозь двух соперников – Лерой завершил прострелом в центр штрафной, а Мусиала сыграл на замыкании. Удар накрыли, но Джамал подхватил отскок и пробил во второй раз. 1:1!

В начале второго тайма Аугсбург мог и удвоить свое преимущество. Эссенде принял шикарную скидку мимо Кима и пробивал с правого края штрафной, но Урбиг спас мюнхенцев. Бавария тут же ответила выпадом с прострелом Сане, который замкнул Олисе – Майкл попал в перекладину! А вот Мусиала в этой же атаке получил повреждение – похоже, Джамал потянул заднюю.

А вскоре произошел главный момент матча. Кейн прорывался в штрафную и упал после подката Цезигера сзади. Арбитр показал последнему вторую желтую карточку, однако на повторах было заметно, что тот сыграл в мяч, а Харри завалился на газон позже.

Еще более досадным стал стандарт, который назначили за этот фол – именно с него Бавария и забила победный гол. Киммих перевел на Олисе, тот подал с правого фланга на линию вратарской, а Кейн замкнул. 1:2 Аугсбург остался в меньшинстве и должен был отыгрываться.

Конечно же, при таком раскладе гости установили тотальное доминирование, однако моментов все равно было немного. До конца основного времени вспоминается только дальний удар Кейна и неудачный выход Сане один на один. Тем не менее, на 90+3-й Сане таки добил хозяев выстрелом с левого края штрафной – 1:3.

Бавария отпраздновала победу и довела отрыв от второго места до семи очков. Аугсбург остается в трех зачетных баллах от зоны еврокубков.

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