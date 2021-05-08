"Мы пополним состав, но дорогих трансферов не будет. У нас невероятно сильная, молодая команда с огромным потенциалом. Поэтому я не переживаю. Не вижу необходимости в ценных трансферах. Мы хотим иметь лучший состав, но правда в том, что для этого нужны деньги. Не секрет, что пандемия сильно нас подкосила.

Бавария присоединилась к борьбе за Холанда

Трансфер Хакими? Не знаю, откуда берутся эти слухи. Я не удивлен, но со мной в Баварии по этому поводу никто не связывался. Ашраф счастлив в Интере и не думает ни о чем другом. Но кто бы не хотел играть за Баварию", – приводит слова Хайнера Goal со ссылкой на подкаст Bayern Insider.

Напомним, что мюнхенцев связывают с интересом к Эрлингу Холанду, которого рассматривают в статусе замены Левандовски. Соглашение 20-летнего норвежца со "шмелями" рассчитано еще на 3 сезона, а Боруссия Д отчаянно пытается удержать своего бомбардира.

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