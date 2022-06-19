Переход Садио Мане из Ливерпуля в Баварию будет завершен уже через 2 дня.

Мане прибудет в Германию уже во вторник, где пройдет медицинское обследование и поставит подпись под трехлетним контрактом с Баварией, уверяет Фабрицио Романо в твиттере.

Цыганков может заменить Мане в Ливерпуле – англичане рассчитывают дешево забрать звезду Динамо

Интересно, что Ливерпуль гарантированно получит за африканца 32 млн евро, а еще 6 млн бонусами будут выплачены за его выступления в составе мюнхенцев.

Напомним, Садио Мане выступает за команду Юргена Клоппа с 2016 года, перейдя из Саутгемптона за 41 млн евро. В сезоне 2021/22 сыграл 51 матч, забил 23 гола. С мерсисайдцами форвард трижды играл в финалах ЛЧ, один из которых выиграл, а также стал чемпионом Англии.

Лєвандовскі переплутав себе з Роналду та нацькував на Баварію свою "піранью" – одержимість Барсою зіпсувала імідж