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Бавария объявила об уходе Хамеса

14:25 37 Читати українською
Бавария объявила об уходе Хамеса
Хамес Родригес / Reuters

Колумбиец Хамес Родригес завершил свои выступления в составе мюнхенской команды.

Полузащитник покидает Баварию после двух лет выступлений, информирует официальный сайт клуба.

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Летом 2017 мюнхенцы арендовали колумбийца у Реала с возможностью выкупа. 27-летний хавбек попросил руководство Баварии не активировать эту опцию, клуб удовлетворил его просьбу. Теперь игрок сборной Колумбии возвращается в Мадрид, который еще не определился с планами на Хамеса.

Родригес всего провел за Баварию 67 матчей, забил 15 мячей и сделал 20 голевых передач.

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