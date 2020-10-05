Камерунский форвард вернулся в чемпионат Германии, сообщает официальный сайт клуба.

Дуглас Коста близок к возвращению в Баварию – экс-игрок Шахтера станет "жертвой" звездного трансфера туринцев

Шупо-Мотинг подписал с мюнхенцами 1-летний контракт. Баварии опытный нападающий достался бесплатно. После завершения сезона 2019/20, в котором Шупо-Мотинг помог ПСЖ дойти до финала Лиги чемпионов, он стал свободным агентом. В новом клубе 31-летний камерунец будет выступать под 13-м номером.

В прошлом сезоне Эрик-Максим Шупо-Мотинг провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей. Форвард является воспитанником Гамбурга, а в Бундеслиге также имеет опыт выступлений за Нюрнберг, Майнц и Шальке.

Ганьба Ліверпуля та Ман Юнайтед, божественна Аталанта на фоні скандалу і перша невдача Кумана в Барсі – огляд вікенду