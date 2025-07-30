Баварии подтвердила переход Луиса Диаса. Колумбийский вингер подписал контракт с мюнхенским клубом до 2029 года.

Владельцы Ливерпуля покупают клуб Ла Лиги из Мадрида – стоит дешевле, чем трансферная цель мерсисайдцев

Как информирует The Athletic, Ливерпуль получит за своего игрока 70 миллионов евро, а еще пять млн предусмотрены как бонусы. Луис Диас присоединился к Ливерпулю в 2022 году из Порту за 43 миллиона евро. Таким образом, мерсисайдцы смогли заработать на трансфере 20 млн евро.

Колумбиец провел за Ливерпуль 148 матчей, забил 41 гол и отдал 23 результативные передачи. В составе мерсисайдцев вингер добыл титул чемпиона Англии в сезоне 2024/25, выиграл Кубок Англии и Суперкубок, а также дважды Кубок английской лиги.

Стоит заметить, что Диас стал третьим самым дорогим трансфером в истории Баварии после Лукаса Эрнандеса (80 миллионов евро) и Харри Кейна (95 млн).