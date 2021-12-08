Бавария объявила о назначении двух менеджеров
В руководстве мюнхенской Баварии произошли два серьезных изменения.
Марк Неппе, глава скаутского отдела мюнхенцев, был назначен на пост технического директора, сообщает пресс-служба "ротен". Специалист работает в клубе с 2014 года.
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Также сменился вице-президент клуба по спортивному бизнесу и соревнованиям. Им стал Майкл Герлингер, ранее занимавший должность директора по правовым вопросам. Он находится в структуре Баварии с 2005 года.
К слову, мюнхенцы сейчас опережают Боруссию на вершине турнирной таблицы на 4 зачетных балла. Также команда гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов.
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