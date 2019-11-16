Бавария объявила имя нового президента – Хёнесс покинул мюнхенский клуб

Президент мюнхенской Баварии Ули Хёнесс решил не баллотироваться на новый срок.

67-летний функционер рассказал о своем решении на встрече руководителей немецкого клуба. Новым президентом мюнхенского клуба станет Герберт Хайнер.

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"Мы никогда не делали ничего сумасшедшего и при этом очень часто показывали успешный футбол. Кроме многочисленных титулов, в Баварии 293 тысячи официально зарегистрированных болельщиков, а также Альянц Арена – самый красивый стадион в мире.

Для клуба это хороший шаг вперед. То же самое касается и Оливера Кана, который в должности председателя правления в ближайшем будущем изменит Карла-Хайнца Румменигге. Представители следующего поколения руководителей клуба усилят друг друга. И тогда на национальном уровне Баварию в любом случае никто не сможет победить, а на международном – всего несколько клубов. Это было замечательное время! Теперь все, я закончил", – цитирует Хёнесса официальный сайт Баварии.

Будучи футболистом, Хёнесс провёл девять лет в клубе (1970 – 1979), по три раза выиграв с мюнхенцами Кубок чемпионов и чемпионат Германии. После завершения игровой карьеры в 1979-м, занялся административной работой в клубе.

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