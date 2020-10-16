Рекордмайстер без проблем справился со слабым Дюреном и вышел в 1/16 финала Кубка Германии.

Кубок Германии, 1/32 финала

Дюрен – Бавария – 0:3

Голы: Шупо-Мотинг, 24, 75, Мюллер, 36 (пен)

Бавария перенесла матч Кубка Германии с начала сентября на начало октября, чтобы лучше подготовиться к сезону. Представитель пятого дивизиона Дюрен приехал на Альянц-Арену. Ханси Флик выпустил в старте 4 дебютантов: Марка Року, Эрика-Максима Шупо-Мотинга, Буна Сарра и Алекса Нюбеля. Также официальный камбэк оформил Дуглас Коста.

В середине первого тайма новички создали первый гол. Коста отдал в разрез на Сарра, тот прострелил вдоль ворот, а Шуто-Мотинг переправил мяч в сетку. Вскоре Бавария удвоила счет – Шупо-Мотинг заработал пенальти, а Мюллер его реализовал.

После перерыва Шупо-Мотинг оформил дубль и устроил разгром. Камерунец снова отличился с передачи Сарра, который смело подключился в атаку. Бавария могла забивать гораздо больше (10 попаданий в створ, Дюрен спасал каркас), но ограничилась счетом 3:0.

Все новички неплохо себя проявили – Дуглас Коста не исключение. Только у Нюбеля работы не было. Также понравился молодой английский вингер Джамал Мусиала. А вот 17-летний Арминдо Зиб получил неприятную травму.

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