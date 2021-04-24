Германия, Бундеслига, 31-й тур

Майнц – Бавария – 2:1

Голы: Буркардт, 3, Квайсон, 37 – Левандовски, 90+5

Унион Берлин – Вердер – 3:1

Голы: Похьянпало, 51, 53, 68 – Гебре Селасси, 82

Фрайбург – Хоффенхайм – 1:1

Голы: Грифо, 81 (пен.) – Крамарич, 40

Байер – Айнтрахт – начало матча в 19:30

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Бавария в матче с Майнцом готовилась праздновать чемпионство. Накануне окончательно оправился от травмы Роберт Левандовски, и хотя поляку пророчили лишь попадание в заявку – форвард вышел с первых минут. Настрой "Ротэн" на победу был понятным. Тем неожиданнее стал гол в ворота Нойера уже на первых минутах: Йонатан Буркардт решился на удар с линии штрафной из-под защитника, Мануэль среагировал и даже отбил, однако сфера от рук голкипера предательски влетела в сетку.

Следующего гола пришлось ждать более получаса. И снова мяч оказался в воротах Баварии: Филипп Мвене выполнил навес со стандарта, Робин Квайсон первым добрался до мяча и головой удвоил счет в матче. Гости начали откровенно нервничать и арбитру "горчичниками" пришлось успокаивать звезд "Ротэн". Весь второй тайм баварцы пытались спасти положение. Лишь в добавленное время Левандовски воспользовался ошибкой защитника, который головой сбрасывал на голкипера, и сумел сократить счет. На большее времени не хватило.

Вердеру в матче с Унионом отступать было некуда. Кельн, который идет шестнадцатым, бременцы опережали лишь на одно очко, а дальше – прямая зона вылета. Поэтому подопечным Флориана Кофельдта необходимо было побеждать. Очень осторожный первый тайм запомнился единственным ударом по воротам берлинцев: Милот Рашица наносил удар с границы штрафной в нижний угол ворот – реакция Андреаса Люте позволила Униону сохранить ворота в неприкосновенности.

Сразу после перерыва Вердер пропустил: Йоэль Похьянпало воспользовался отскоком после навеса с углового и точно пробил в нижний левый угол ворот. Через мгновение форвард оформил дубль – ему удалось из пределов штафной площадки пробить между ног и защитнику, и голкиперу. Впоследствии неугомонный финн с острого угла записал на свой счет третий мяч. Под конец матча Гебре Селассие голом подсластил горечь поражения бременцев.

Хоффенхайм в матче с Фрайбургом вполне мог играть в свое удовольствие. Подопечные Себастьяна Хьонесса потеряли шансы зацепиться за еврокубки и одновременно обезопасили себя от вылета. Зато хозяева еще сохраняли перспективу побороться за возможность проявить себя на международной арене в следующем сезоне.

В середине первого тайма Роберт Сков мог выводить Хоффенхайм вперед, однако мяч после его пушечного выстрела сотряс перекладину. А за пять минут до перерыва Ильяс Бебу, промчавшись по правому флангу, навесил на дальнюю штангу и Андрей Крамарич головой открыл счет в матче. Второй тайм прошел при подавляющем преимуществе хозяев, которым все-таки удалось забить в конце матча – Винченцо Грифо с пенальти спас для Фрайбурга ничью.

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