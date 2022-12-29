Бавария недовольна тем, что игрок Байера продлил контракт без пункта об отступных
Мюнхенский клуб хотел приобрести Флориана Вирца по невысокой цене. Теперь придётся раскошеливаться.
Атакующий полузащитник Байера Флориан Вирц продлил контракт с леверкузенским клубом до лета 2027 года, и тем самым разозлил мюнхенскую Баварию. Боссы Баварии намеревались приобрести игрока по фиксированной цене, но теперь не смогут этого сделать.
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Как информирует главный редактор Bild Кристиан Фальк, в новом контракте Вирца отсутствует пункт о клаусуле. Таким образом, Байер сможет запросить за трансфер Флориана любую сумму, которую пожелает.
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