Атакующий полузащитник Байера Флориан Вирц продлил контракт с леверкузенским клубом до лета 2027 года, и тем самым разозлил мюнхенскую Баварию. Боссы Баварии намеревались приобрести игрока по фиксированной цене, но теперь не смогут этого сделать.

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Как информирует главный редактор Bild Кристиан Фальк, в новом контракте Вирца отсутствует пункт о клаусуле. Таким образом, Байер сможет запросить за трансфер Флориана любую сумму, которую пожелает.

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