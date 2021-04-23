Пока еще главный тренер Баварии Ганс-Дитер Флик умеет настаивать на своих позициях.

Недавно специалист публично объявил, что покинет команду в конце сезона. СМИ едва ли не сразу одной из причин такого решения назвали конфликт с руководством клуба, но ограничивалось общей информацией. Однако Bayern Insider стали известны детали.

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Источник утверждает, что прошлым летом Флик просил у Баварии усиления в линию полузащиты. Наставник команды даже выбрал три приоритетных варианта, но руководство не выполнило требований своего тренера. В списке Флика был Эмре Джан из Боруссии Д, хавбек Герты Арне Майер и игрок Кельна с такой же фамилией – Макс Майер.

Напомним, что Ганс-Дитер Флик возглавил Баварию в ноябре 2019-го после провального старта сезона под руководством Нико Ковача. Под его руководством мюнхенцы сумели оформить требл, одержав победы в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. Позже "Ротэн" взяли Суперкубки Германии и УЕФА, а также торжествовали на Клубном чемпионате мира-2020.

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