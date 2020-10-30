Один из лучших бомбардиров настоящего времени Роберт Левандовски иногда не выдерживает напряженный график Баварии.

Главный тренер Баварии Ганс-Дитер Флик оставил вне заявки Роберта Левандовски на матч 6-го тура Бундеслиги против Кельна. Стоит отметить, что с 32-летним поляком все в порядке.

Левандовски скромно оценил свои бомбардирские достижения

По информации sport.pl, уже два года звездный форвард не пропускал поединки мюнхенцев без уважительных причин. Тренерский штаб хочет поберечь Роберта на матч Лиги чемпионов против Зальцбурга, который запланирован на 3 ноября.

Последний раз Левандовски оставляли вне заявки без уважительных причин еще в сентябре 2018-го на матч с Аугсбургом (1:1).

"Взяти той бісовий кубок": Баварія та історичний требл – крізь Fiasko dahoam і Гвардіолу, який розлютив Хайнкеса