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Бавария не убедила Кристал Пэлас отдать Заха в аренду

8 января 15:35 104 Читати українською
Бавария не убедила Кристал Пэлас отдать Заха в аренду
Вилфрид Заха / Фото AP

Вингер Кристал Пэлас Вилфрид Заха не переедет в Бундеслигу. По крайней мере, зимой.

Кристал Пэлас отказал Баварии в аренде Уилфрида Заха, сообщает Sport Bild.

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Лондонцы предлагали приобрести ивуарийца за около 80 млн евро, но немецкий гранд интересовало только арендное соглашение до конца сезона.

По информации СМИ, на 27-летнего игрока претендуют Эвертон, Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

В текущем сезоне АПЛ Заха провел 21 матч, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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