Мюнхенцев связывали с возможным усилением позиции центрфорварда зимой, но Салихамиджич опроверг эту информацию в комментарии журналисту Кристиану Фальку.

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"Этим летом мы сделали много работы на трансферном рынке, и я думаю, что очень хорошо подготовились ко всему сезону. Мы не будем активны зимой. Бавария имеет очень хороших игроков в зоне атаки. У нас есть атака, которая позволит нам не отставать в Европе – или, возможно, является лучшей”, – приводит слова Салихамиджича FCBInside.

К слову, Бавария вторая в Бундеслиге, отставая от Унион Берлина на 1 очко. В Лиге чемпионов дела лучше – мюнхенцы гарантировали выход в плей-офф, набрав 12 пунктов за 4 тура

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