Сезон 2020/21 может стать для Жерома Боатенга последним в футболке Баварии.

Мюнхенский клуб не будет предлагать новый контракт чемпиону мира 2014 года, утверждает Sport1.

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Боатенг остается основным игроком Баварии (28 матчей, 2 гола) в текущем сезоне, однако со следующего главный тренер Ханси Флик будет делать ставку на молодых исполнителей. Не стоит забывать и о приходе звездного Дайота Упамекано. Мюнхенцы решили не утруждать себя немалой зарплатой ветерана – более 10 млн евро в год. Летом 32-летний Боатенг станет свободным агентом и будет искать себе новый клуб.

Добавим, что центрбек является одним из главных старожилов нынешнего состава Баварии. Летом 2011-го его приобрели у Манчестер Сити за 13,5 млн евро.

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