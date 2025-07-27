Ливерпуль и Бавария до сих пор не договорились о трансфере вингера Луиса Диаса.

Луис Диас согласовал личный контракт с Баварией до 2030 года. Мюнхенцам остается лишь договориться с Ливерпулем.

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Как сообщает Бен Джейкобс, колумбийский вингер близок к переходу в Баварию, вероятно, за менее чем 80 миллионов евро. Клубы до сих пор работают над соглашением. Диас отправился сейчас в Токио с Ливерпулем, где команда будет готовиться к старту сезона. Журналист отмечает, что соглашение между мерсисайдцами и Баварией не за горами.

Диас выступает за Ливерпуль с января 2022 года. В общем колумбийский вингер сыграл за "красных" в 148 матчах, в которых забил 41 гол и отдал 23 ассиста.

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