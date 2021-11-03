Капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук трезво оценивает силу соперников и не верит в свою команду в еврокубках.

"Мистер сказал, что есть большая разница, как мы проиграли в Испании и как мы проиграли в Киеве. Обидно проигрывать такие матчи. Создали нормальное количество моментов, с которых могли рассчитывать на большее.

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0 голов в 4 турах уже потихоньку начинают давить. Тем более, следующей будет Бавария дома – тоже не из легких соперников.

Трудно сейчас оценивать наши шансы. Трудно нам – экспертам это легко дается. Дома с Баварией будет тяжело, но будем играть уже для болельщиков. Другого выхода просто нет. Хочется, но вы видите, как мюнхенцы играют. Они тоже не с автобазы какой-то, они спокойно в Лиге чемпионов по 5 голов забивают. Будет тяжело, но постараемся играть для наших болельщиков", – сказал Сидорчук в комментарии SportArena.

Напомним, после четырех туров Динамо занимает в турнирной таблице группы Е последнюю строчку, набрав 1 очко. Бесспорным лидером квартера является Бавария (12 пунктов), далее следуют Барселона (6 баллов) и Бенфика (4 очка).

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