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Бавария не отказывается от трансфера одного из открытий сезона

14:42 - Читати українською
Бавария не отказывается от трансфера одного из открытий сезона
Дайот Упамекано / Bild

Защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано остается в центре внимания Баварии.

Бавария попытается подписать Упамекано несмотря на то, что он обновил контракт с РБ Лейпциг, сообщает Sky Sports.

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За защитником также следит лондонский Арсенал, однако "канониры" вряд смогут составить достойную конкуренцию мюнхенцам.

К слову, центрбэк провел 27 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив 2 ассиста. Упамекано продолжает борьбу за выход в финал Лиги чемпионов – его РБ Лейпциг уже завтра, 18 августа, будет противостоять ПСЖ.

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Трансферы Дайот Дайот Упамекано Бавария Бавария Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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