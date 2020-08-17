Бавария не отказывается от трансфера одного из открытий сезона

Бавария попытается подписать Упамекано несмотря на то, что он обновил контракт с РБ Лейпциг, сообщает Sky Sports.

РБ Лейпциг – Атлетико: Нагельсманн и футбол торжествуют, Упамекано и Анхелиньо впечатляют, а Забитцер запугивает Украину

За защитником также следит лондонский Арсенал, однако "канониры" вряд смогут составить достойную конкуренцию мюнхенцам.

К слову, центрбэк провел 27 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив 2 ассиста. Упамекано продолжает борьбу за выход в финал Лиги чемпионов – его РБ Лейпциг уже завтра, 18 августа, будет противостоять ПСЖ.

"Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?