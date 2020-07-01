Бавария не может убедить Алабу продлить контракт

Защитник Баварии и сборной Австрии Дэвид Алаба хочет попробовать свои силы за пределами Бундеслиги.

Представители Баварии не смогли найти общего решения с агентами Дэвида Алабы о продолжении сотрудничества, сообщает Bild.

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28-летний австриец имеет высокие финансовые аппетиты, а также желание сменить клуб. По данным ряда СМИ, на Дэвида претендуют топовые европейские клубы, среди которых – Барселона, Реал и ПСЖ.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Алаба провел 28 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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