Защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано будет иметь хорошие шансы перебраться в АПЛ.

Решение о будущем звезды "быков" будет приниматься в январе, утверждает журналист Кристиан Фальк.

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Летом Упамекано подписал с РБ Лейпциг новый контракт, по которому его клаусула составляет 45 млн евро. Бавария хотела перехватить ведущего игрока конкурентов, однако для мюнхенцев эта сумма слишком велика. Ожидается, что борьбу за француза развернут клубы АПЛ.

Добавим, что в текущем сезоне Дайот Упамекано провел 10 матчей и отметился одним голом.

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