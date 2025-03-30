Руководство мюнхенцев встречалось с Мюллером во время паузы на матчи сборных, чтобы обсудить его будущее. Действующий контракт футболиста завершается летом, и пока нет признаков его продления. По информации Kicker, клуб хочет сократить зарплатный фонд, а Мюллер до сих пор входит в число самых высокооплачиваемых игроков состава – с бонусами он может получать до 17 миллионов евро в год.

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Несмотря на возможный уход, Бавария не собирается полностью прощаться с Мюллером. Легенде клуба могут предложить должность в структуре после завершения карьеры, а также организовать прощальный матч. В то же время под руководством Винсента Компани Мюллер уже не является ключевым игроком и преимущественно выходит на замену – в Бундеслиге он провел 862 минуты, в Лиге чемпионов – 263.

Напомним, Мюллер дебютировал за Баварию в 2007 году и провел за клуб 742 матчей во всех турнирах, отметившись 247 забитыми голами и 273 ассистами.

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