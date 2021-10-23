Форвард Наполи Виктор Осимхен рассматривается как вариант замены Левандовски, контракт которого с Баварией завершается летом 2023, сообщает журналист Паоло Барджиджа.

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Неаполитанцы пока не определились, будут ли они продлевать контракт с нигерийцем, поэтому готовы рассмотреть продажу игрока. Впрочем, по дешевке приобрести Осимхена не удастся: Наполи намерен заработать на трансфере своего форварда не менее 100 млн евро.

К слову, нигериец в 10 матчах текущего сезона в составе неаполитанцев наколотил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

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