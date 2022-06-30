Бавария готовится к любым итогам в саге с Робертом Левандовски.

Если поляк таки покинет Мюнхен, то клуб обратит внимание на Джонатана Дэвида, сообщает Bild.

Барселона идет на уступки ради Левандовски – каталонцы уже третий раз увеличили предложение для Баварии

Канадец разрывал чемпионат Бельгии в связке с Романом Яремчуком, а 2 года назад перебрался в Лилль за 27 млн евро. Статистика во Франции тоже выглядит прилично – 13 и 15 голов в двух чемпионатах. Сейчас Transfermarkt оценивает Дэвида в 45 млн евро, но запросы Лилля могут оказаться гораздо больше.

Бавария также рассматривала кандидатуру Саши Калайджича, однако переговоры со Штутгартом "забуксовали" на начальной стадии.

З Україною в серці – сірий сезон Бундесліги забарвили синьо-жовті кольори. Баварія краща, ніж здається, дивна витівка БД