Бавария уже начала поиски вероятной замены Дэвиду Алабе, который никак не может договориться о продлении контракта с клубом. Поэтому Эдер Милитао из Реала попал на радары мюнхенцев.

Защитник "сливочных" имеет шансы перебраться в Бундеслигу, ведь Бавария рассматривает возможность его подписания. Причиной таких поисков является завершение контракта Дэвида Алабы летом.

Тоттенхэм вступит в борьбу за Милитао уже в январе

Как сообщает Goal, Эдер Милитао охотно бы остался в Реале, но не имеет достаточно игрового времени, ведь проигрывает конкурению Рамосу, Начо и Варану. В текущем сезоне он провел только три матча в футболке "галактикос".

Однако, по информации источника, аренда или полноценный трансфер Милитао маловероятны зимой, ведь "ротэн" имеют некоторые финансовые трудности. Претендентами на Эдера еще называют Тоттенхэм, Ювентус и Боруссию Д, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.

Заметим, что главным претендентом на Алабу, из-за которого Бавария начала поиски защитника, называют именно Реал Мадрид.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му