Вингер Баварии Брайан Сарагоса переходит в Сельту. Как информирует Фабрицио Романо, сделка оформлена как аренда с обязательным выкупом.

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Сумма потенциального трансфера составит порядка 13 млн. евро, причем активация выкупа будет зависеть от итоговой позиции Сельты в турнирной таблице Ла Лиги.

Бавария приобрела игрока прошлым летом у Гранады за 13 миллионов евро. Он сыграл 171 минуту в 7 матчах за немецкий клуб, голевыми действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что в услугах Сарагосы заинтересована Барселона. Но каталонцы в итоге подписали Маркуса Рашфорда, и необходимость в трансфере Сарагосы у них отпала.

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