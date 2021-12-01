Мюнхенская Бавария не отказывается от поиска талантов в разных уголках планеты. В список интересов чемпиона Германии попал юный вингер датского Копенгагена Руни Барджи.

16-летний швед оказался на радарах "ротен", сообщает Sport1.de.

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Несмотря на свой возраст, Барджи является лидером команды U-19 Копенгагена. Недавно он даже дебютировал в составе первой команды в рамках местной Суперлиги (2 матча, 1 гол). Этнический сириец, родившийся в Кувейте и переехавший с родителями в Европу, имеет гражданство Швеции и защищает цвета сборной U-17 "сине-желтых".

К слову, на родине Руни Барджи воспитывался в командах Каллинге, Рёдебю и Мальме.

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