Бавария нашла альтернативу Сане

Полузащитник Интера Иван Перишич может вернуться в Бундеслигу. Мюнхенцы видят в нем альтернативу Лерою Сане, который получил серьезную травму.

Полузащитник Интера Иван Перишич заинтересовал Баварию. Чемпион Германии ведет активные переговоры о переходе вице-чемпиона мира-2018, информирует Sky Sport Italia.

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По информации издания, пока речь идет об аренде, а переговоры находятся на достаточно продвинутой стадии. Ранее приоритетом Баварии был Лерой Сане, но вингер Манчестер Сити травмировался в матче против Ливерпуля за Суперкубок Англии и пропустит длительный срок.

Наставник "нерадзурри" Антонио Конте не рассчитывает на 30-летнего полузащитника, который в свое время уже выступал в Германии за Вольфсбург и Боруссию Д.

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