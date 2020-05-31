"Бавария начнет новую эру": Хёнесс ожидает переезд в Мюнхен двух звезд нападения

Бывший президент Баварии Ули Хёнесс прокомментировал возможный переход в мюнхенскую команду полузащитника Байера Кая Хаверца и вингера Манчестер Сити Лероя Сане.

"Мы действительно хотели бы подписать Хаверца. Но в данный момент нет понимания, каким будет финансовое будущее футбола. Я хочу увидеть Кая в Баварии, но, если честно, сейчас непонятно, как это может произойти.

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С Йозуа Киммихом, Никласом Зюле, Давидом Алабой, Тьяго Алькантарой и Лероем Сане у нас будет молодая, жизнеспособна команда. Если все пройдет хорошо, Бавария начнет новую эру", – цитирует Хёнесса Sky.

Напомним, Ули Хёнесс объявил об уходе с поста президента Баварии летом 2019 года, но функционер остался работать в Наблюдательном совете мюнхенского клуба до 2023-го.

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