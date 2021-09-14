Бавария начала работу над переходом Вернера – есть преграда
Нападающий лондонского Челси Тимо Вернер получил вариант с возвращением на родину. Уроженец Штутгарта всерьез заинтересовал мюнхенскую Баварию.
Чемпион Германии стремится переманить форварда, сообщает Football Insider.
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Бавария якобы уже начала работу над подписанием Вернера. Немец рассмотрит возможность переезда в Бундеслигу уже в зимнее трансферное окно. На пути трансфера могут стать финансы, ведь форвард зарабатывает на Стэмфорд Бридж свыше 20 млн евро в год.
Напомним, что Тимо Вернер в прошлом году перебрался в Челси из РБ Лейпциг за 53 млн евро. С приходом Лукаку он потерял место в основе "синих" и провел лишь 98 минут в четырех турах АПЛ.
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