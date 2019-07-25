Бавария начала переговоры с Манчестер Сити по Сане – осуществить трансфер может помочь угроза санкций УЕФА

Бавария продолжает пытаться подписать вингера Манчестер Сити Лероя Сане.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич уже начал переговоры с представителями "горожан". Стороны будут работать над соглашением в течение ближайших дней, утверждает Bild.

"Его будущее не в наших руках", – Гвардиола обеспокоен по поводу возможного ухода Сане

По информации издания, мюнхенцам может помочь в этой операции трансфер Родри, за которого Манчестер Сити заплатил 70 млн евро. Теперь, чтобы избежать проблем с соблюдением правил финансового фэйр-плей, манкунианцы вынуждены продавать своих игроков.

К слову, в прошлом сезоне Сане провел за Манчестер Сити 31 матч в АПЛ, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

Отметим, что Бавария ищет усиление позиции вингера после того, как Рибери и Роббен покинули команду на правах свободных агентов.

Баварія готує "бомбу": Сане тримає в напрузі, на горизонті Бекхем і мінус 100 млн, отримано позитивні сигнали