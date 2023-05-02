Бавария начала переговоры с французским нападающим – Манчестер Юнайтед планирует помешать
Бавария в поисках подкрепления обратила свое внимание на форварда Айнтрахта Рандаля Коло Муани.
Французский нападающий остается трансферной целью для многих клубов после поразительного сезона. Главными претендентами на француза Бавария и Манчестер Юнайтед.
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Согласно информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы уже начали контактировать с представителями Коло Муани, и пока все продвигается успешно. При этом о конкретных переговорах пока речь не идет. Айнтрахт в курсе контактов между сторонами. Ожидается, что франкфуртцы захотят за своего нападающего менее 100 миллионов евро.
Главным препятствием на пути Баварии может оказаться Манчестер Юнайтед. Английский гранд активно давит на окружение игрока. Отмечается, что Коло Муани ни одного решения относительно своего будущего еще не принял.
Француз отыграл в этом сезоне за Айнтрахт 40 матчей во всех турнирах. В его активе 20 голов и 14 результативных передач. Действующее соглашение Коло Муани с Айнтрахтом рассчитано до 2027 года.
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