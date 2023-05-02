Французский нападающий остается трансферной целью для многих клубов после поразительного сезона. Главными претендентами на француза Бавария и Манчестер Юнайтед.

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Согласно информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы уже начали контактировать с представителями Коло Муани, и пока все продвигается успешно. При этом о конкретных переговорах пока речь не идет. Айнтрахт в курсе контактов между сторонами. Ожидается, что франкфуртцы захотят за своего нападающего менее 100 миллионов евро.

Главным препятствием на пути Баварии может оказаться Манчестер Юнайтед. Английский гранд активно давит на окружение игрока. Отмечается, что Коло Муани ни одного решения относительно своего будущего еще не принял.

Француз отыграл в этом сезоне за Айнтрахт 40 матчей во всех турнирах. В его активе 20 голов и 14 результативных передач. Действующее соглашение Коло Муани с Айнтрахтом рассчитано до 2027 года.

️News Kolo Muani: Understand #MUFC is the club who is pushing the most at this stage! More than #FCBayern! Player has not taken any decision yet. No verbal agreement with any club. His management is sounding out the market. It’s up to Bayern now in order to make the next step… pic.twitter.com/0ARuunBAkl — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 1, 2023

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