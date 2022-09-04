"Главные конкуренты в борьбе за победу в ЛЧ? Всегда нужно помнить о Реале. На мой взгляд, есть еще Манчестер Сити, Ливерпуль и ПСЖ. Но у Баварии есть амбиции выиграть титул.

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Нет, нам не нужно бояться соперников. Но для победы в Лиге чемпионов тоже нужно немного удачи. Нам не повезло с Челси в 2012 году, когда мы доминировали по игре. А в 2013 году мы могли проиграть Дортмунду", – цитирует Хайнера Abendzeitung .

Отметим, что на групповом этапе ЛЧ этого сезона подопечные Нагельсманна будут играть с Интером, Барселоной и Викторией Пльзень.