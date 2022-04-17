Германия, Бундеслига, 30-й тур

Арминия – Бавария – 0:3

Голы: Лаурсен, 12 (аг.), Гнабрі, 45+7, Мусиала, 85

Хоффенхайм – Гройтер Фюрт – начало матча в 18:30

Унион Берлін – Айнтрахт – начало матча в 18:30

Боруссия Д уничтожила Вольфсбург с голом 17-летнего дебютанта, Боруссия М уступила Кельну, Герта одолела Аугсбург

В первом матче Арминия принимала Баварию. Откровенный аутсайдер, который в турнирной таблице перед дуэлью с баварцами шел предпоследним, должен был выскакивать из штанов, чтобы добыть драгоценные очки в этом поединке. Билефельдцы смогли забить уже в начале встречи, но... в свои ворота: Лаурсен пытался прервать прострел Мюллера и срезал в сетку – кипер в падении не сумел задеть сферу.

Окугава вскоре едва не сравнял – мяч просвистел над перекладиной. В середине тайма уже Левандовски пробил чуть выше ворот, а незадолго до перерыва Забитцер головой переправил круглого мимо левой стойки после навеса с углового. За минуту до свистка Окугава получил пас из центра поля, протащил его к воротам, дважды обыграл защитников и сумел перекинуть сферу через голкипера. 1:1? Нет! Арбитр усмотрел в эпизоде офсайд и взятие ворот отменили. На седьмой (!!!) добавленной к первому тайма минуте Бавария забила второй раз – Гнабри слета замкнул навес в дальний угол ворот.

На экваторе второй сорокапятиминутки Мусиала мог снимать все вопросы относительно победителя, но вратарь Арминии среагировал на удар. Но за 5 минут до завершения матча ему все-таки удалось пробить Ортегу – разогнав атаку правым флангом, он отдал мяч партнерам, сумел добежать до штрафной площадки и с района одиннадцатиметровой отметки замкнул прострел от Левандовски. Победа снова позволила Баварии оторваться от дортмундской Борусии на 9 очков.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ