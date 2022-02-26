На очередном европейском стадионе прошла акция в поддержку Украины. На оригинальное табло Коммерцбанк-арены вывели обращение к главарю агрессоров с требованием прекратить военные действия. Кроме того, капитан мюнхенцев Роберт Левандовски вышел с повязкой в ​​цвете флага Украины на своем плече.

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Уже на седьмой минуте Костич мог выводить Айнтрахт вперед, однако после паса на ход пробил в считанных сантиметрах от правой стойки. В середине тайма Левандовски замыкал подачу со штрафного – мимо ворот. Впоследствии Киммих пытался обыграть Траппа – неудачно.

Сразу после перерыва Йозуа с далекого расстояния попробывал попасть в ворота соперника – снова кипер Айнтрахта был на высоте. Справился он и с двумя выстрелами Роберта на экваторе второй сорокапятиминутки. В конце концов, количество переросло в качество и Сане вывел мюнхенцев вперед. Качели в конце матча голов так и не принесли. Победа позволила Баварии набрать 58 очков и оторваться от дортмундской Борусии на расстояние трех побед.

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