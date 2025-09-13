В 3-м туре чемпионата Германии Гамбург на выезде уступил Баварии (0:5). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 3-й тур

Бавария – Гамбург – 5:0

Голы: Гнабри, 3, Павлович, 9, Кейн, 26 (п.), 62, Диас, 29

Завершал субботний уикенд поединок между действующим чемпионом Баварией и новичком Бундеслиги Гамбургом. Команды по-разному начали сезон: если мюнхенцы одержали две победы, то "красноштанники" ограничились лишь одной ничьей и поражением. К слову, представитель УПЛ – Георгий Гочолейшвили из Шахтера, выступающий за Гамбург на правах аренды, поединок пропускал из-за удаления в предыдущем матче.

К сожалению, битвы Давида с Голиафом не получилось – уже на 3-й минуте Гнабри распаковал ворота гостей благодаря рикошету от перекладины. За немного Кейн вывел Павловича один на один и Александар фактически снял вопрос о победителе.

В середине тайма Сумахоро сыграл рукой в своей штрафной и арбитр назначил пенальти, который четко исполнил Кейн. Не прошло и трех минут, как Диас довел счет до неприличного. После перерыва мюнхенцы забили еще раз и завершили издевательство над соперником.

Победа позволила Баварии набрать 9 очков и вернуться на вершину турнирной таблицы Бундеслиги. Гамбург с 1 пунктом предпоследний.

