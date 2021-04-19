Бавария может сыграть в полуфинале ЛЧ, несмотря на вылет от ПСЖ – УЕФА раздумывает над возвращением трех клубов
Европейская Суперлига может дать второй шанс трем неудачникам 1/4 финала ЛЧ.
Бавария, Порту и дортмундская Боруссия имеют шансы еще раз сыграть в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает Bild.
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Такой план Б рассматривает УЕФА, если будет принято решение о дисквалификации из ЛЧ Манчестер Сити, Реала и Челси за их участие в Европейской Суперлиге. Ожидается, что судьба этих клубов решится уже в пятницу.
Напомним, ПСЖ также пробился в полуфинал Лиги чемпионов, но остался в стороне от скандального турнира. УЕФА не хочет сразу отдавать титул парижанам, чтобы не нести убытки за отмененные матчи, поэтому может вернуть четвертьфиналистов.
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