Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг все еще может сменить клубную прописку этим летом.

Видеть нидерландца в своей команде очень хотел Эрик Тен Хаг, но де Йонг категорично отказался переходить в Манчестер Юнайтед. Также безуспешно завершились попытки Челси.

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В то же время каталонцам необходимо избавиться от 25-летнего полузащитника, чтобы залатать дыры в бюджете. Решение готова предложить Бавария, сообщает Mundo Deportivo. Мюнхенцы хотят взять Фрэнки де Йонга в аренду с правом выкупа, таким образом повторив "сценарий Коутиньо".

Напомним, бразилец также переходил на Камп Ноу за большие деньги и оправдать инвестиции не сумел. Зимой 2019 Бавария взяла его в аренду на год за 8,5 млн евро. Коутинью помог мюнхенцам выиграть Лигу чемпионов, но не убедил выкупить его контракт.

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Напомним, де Йонг перебрался в Барселону три года назад из Аякса за 86 миллионов евро. С тех пор провел в составе каталонцев 142 матча, в которых забил 13 голов и отдал 18 результативных передач.