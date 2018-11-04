Бавария может подписать Ремзи

Мюнхенцы нацелены бесплатно подписать хавбека "канониров" Аарону Рэмзи.

Немецкий гранд рассматривает вариант с приглашением валлийца в ряды команды, когда тот получит статус свободного агента и сможет перейти в Баварию бесплатно, информирует Express.

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Напомним, Аарон не договорился с руководством лондонского клуба относительно нового контракта и получит статус свободного агента летом после окончания действующего соглашения с "канонирами".

Рэмзи является воспитанником академии Кардифф Сити, а в "канониров" перешел в 2008 году. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Милан, Ювентус и Барселоны.

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