Бавария может подписать Ремзи

Мюнхенцы нацелены бесплатно подписать хавбека "канониров" Аарону Рэмзи.
Немецкий гранд рассматривает вариант с приглашением валлийца в ряды команды, когда тот получит статус свободного агента и сможет перейти в Баварию бесплатно, информирует Express.
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Напомним, Аарон не договорился с руководством лондонского клуба относительно нового контракта и получит статус свободного агента летом после окончания действующего соглашения с "канонирами".
Рэмзи является воспитанником академии Кардифф Сити, а в "канониров" перешел в 2008 году. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Милан, Ювентус и Барселоны.
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