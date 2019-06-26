Бавария может подписать Дембеле

Нападающий Барселоны Усман Дембеле может продолжить карьеру в мюнхенской Баварии.

Бавария пытается найти замену ветеранам Роббен и Рибери и заинтересована в подписании Усмана Дембеле, сообщает Sport Bild.

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По информации издания, мюнхенцы были заинтересованы в подписании Лероя Сане, но после отказа игрока Манчестер Сити переключились на звезду Барселоны.

Генеральный директор Баварии Карл-Хайнц Румменигге является ценителем таланта Дембеле. Бавария уже интересовалась французом в 2016 году, но он выбрал Боруссию Д, так как считал, что не готов к игре в топ-клубе.

В сезоне 2018/19 Усман провел в составе Барселоны 42 матча, в которых отметился 14 голами и 9 ассистов.

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