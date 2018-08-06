Бавария минимально обыграла Манчестер Юнайтед в спарринге

Англия — 5 авг 927
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Челси – Манчестер Сити: односторонний Суперкубок, сигнал для Зинченко и историческое мгновение
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Челси – Манчестер Сити: стартовые составы на Суперкубок Англии 2018, без ЗинченкоАнглия — 5 авг 326
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Шовковский может войти в тренерский штаб сборной Украины, – СМИСборная Украины — 5 авг 201
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Девич перешел в СабахМир — 5 авг 288
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"Реал привез из Украины две награды: 13-ю ЛЧ и Лунина" – украинец порвал испанские соцсети во время матча с ЮвентусомИспания — 5 авг 1417
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