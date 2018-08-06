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Бавария минимально обыграла Манчестер Юнайтед в спарринге

5 августа 23:22 46 Читати українською
Бавария минимально обыграла Манчестер Юнайтед в спарринге
Бавария минимально обыграла Манчестер Юнайтед в спарринге

Мюнхенская Бавария одержала минимальную победу в товарищеском матче против Манчестер Юнайтед.

Мюнхенская Бавария и Манчестер Юнайтед сыграли товарищеский поединок.

В первом тайме зрители забитых мячей не увидели.

В начале второй половины противостояния Хави Мартинес сумел удачно пробить по воротам и открыть счет в матче.

Впоследствии команды обменялись опасными выпадами, но довести дело до голов так и не сумели. В конце поединка Бавария таки забила, однако судья отменил взятие ворот.

Товарищеский матч

Бавария – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Хави Мартинес, 59

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Мир Бавария Бавария Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Товарищеские матчи
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