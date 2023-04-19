Бавария в рамках четвертьфинального поединка ЛЧ принимает Манчестер Сити. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между Баварией и Манчестер Сити проходит в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена". Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO.

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Первый поединок "горожане" выиграли с разгромным счетом (3:0). Победитель этой пары сыграл в полуфинале с мадридским Реалом.

Стартовые составы

Бавария:

Манчестер Сити:

Бавария – Манчестер Сити: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов