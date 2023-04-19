Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR анализирует форму Баварии и Манчестер Сити перед решающим поединком за право сыграть в полуфинале Лиги чемпионов.

Насмехаться над тренерскими способностями Пепа Гвардиолы абсурдно, если ты действительно глубоко погружен в футбол – но подобное случается даже среди спортивных журналистов. Причем аргументация сводится исключительно к вылетам из ЛЧ с Баварией и Манчестер Сити. Между тем, за последние 10 лет каталонец четыре раза сыграл в полуфиналах (а сейчас может быть пятый) и дошел до финала.

Хейтеров это не интересует – да и бог с ними. Впрочем, 10 лет без триумфов в Лиге чемпионов для столь масштабного тренера действительно выглядят аномалией. Тем более, что его Манчестер Сити в течение последних сезонов демонстрирует инфернальный уровень футбола. Существует даже мнение, что Сити – это лучшая команда за 30-летнюю историю АПЛ, если опираться на статистические данные и тактические характеристики.

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Бавария расплатилась за странные кадровые решения – путевку в полуфинал спасет только чудо

Вокруг величия в АПЛ можно спорить, а вот по факту готовности "горожан" к победе в ЛЧ вопросов не возникает. Особенно после первого четвертьфинала против Баварии, в котором англичане размазали "рекордмайстера" – 3:0. Хотя до этого фаворитом на триумф в турнире называли именно мюнхенцев.

Немцы сами виноваты. Уволить Юлиана Нагельсманна за 10 дней до выезда на Этихад просто из-за желания подписать Томаса Тухеля – это "дичь", которую не оправдать проблемами коуча в раздевалке. Вопрос можно было решить в конце сезона или уже после Сити, однако руководство в лицах Оливера Канна и Хасана Салихамидзича еще и унизило Нагеля. Мол, существует риск не взять чемпионство в Германии.

А Томас вот прям разорвал. Победа в Дер Классикер состоялась благодаря идиотическому самоубийству Дортмунда, а дальше случились вылет от Фрайбурга в Кубке, разгром в Манчестере и ничья с Хоффенхаймом. Ну, и Фрайбург в чемпионате таки переиграли со счетом 1:0.

У Баварии не все было плохо – просто Пеп и Ман Сити слишком крутые

Окей, достаточно лирики. Сконцентрируемся на противостоянии Баварии и Сити. Не следует слишком критиковать Мюнхен за разгром – у немцев и состав был далеким от оптимального (в частности, не сыграл лучший бомбардир), и футбол в первый час встречи оставался относительно равным. На старте встречи "рекордмайстер" даже лучше выглядел в работе без мяча, разбивая прессинг структурой с квадратом в центре.

Впрочем, обе команды очень быстро откатывались в низкий блок, поэтому все сводилось к качеству позиционной атаки. Здесь Манчестер Сити оказался на порядок лучше – англичане качественно растягивали структуру соперника, лидеры которого еще и индивидуально сыграли слабо. Гол Родри прилетел именно с создания свободы для опорника.

Бавария отвечала созданием ситуаций 1-в-1 и диагоналями Киммиха, но оба аспекта работали плохо. Где-то – из-за ошибок мюнхенцев, а где-то и из-за хорошей работы обороны Манчестер Сити. Пеп, в свою очередь, в последние 30 минут перевернул ход встречи, перестроив прессинг под систему из матча против РБ Лейпциг – это вылилось во второй гол, а там и третий пришел.

Структура игры Мачнестер Сити без мяча

Ключевой причиной фиаско можно назвать высокое качество игры Сити. Команда Пепа благодаря широкой универсализации ролей и топовому подбору исполнителей выглядит сильной практически во всех аспектах. Пытаясь реагировать на один тактический ход, соперники непременно подставляются с другой стороны – да и в индивидуальном плане форма британцев кажется на порядок лучше.

Как спасти Баварию?

Но может ли Томас Тухель спасти это противостояние? В принципе, нет ничего невозможного. Тренеры и футболисты обеих команд сходятся во мнении, что поединок на Этихаде долгое время оставался равным, а в некоторых аспектах Бавария выглядела даже интереснее. В частности, это касается открываний Мусиала и Гнабри в полуфлангах, а также структуры игры без мяча на старте.

Да и в позиционном наступлении были неплохие кейсы с обменами позициями и созданием изоляций. Вывод напрашивается сам собой – не нужно ничего менять кардинально. В тактическую модель стоит добавить только косметические изменения вроде игры с явным центрфорвардом, который задавал бы конкретный вектор атаки. Гнабри явно тяготеет к работе в глубине, да и не даёт пока нужной эффективности.

Ну и рисковать надо. Да, соперник способен страшно наказывать на встречных курсах, но агрессивный прессинг с высокими позициями латералей принес РБ Лейпциг ничью с "горожанами". Арсенал вообще не чурается давить на Сити по всей плоскости за центральным кругом – и последние три матча против Пепа у "канониров" были очень ровными. В конце концов, Томас Тухель во времена работы в АПЛ тоже готовил агрессивные планы.

Другого выбора у Баварии нет. Радикальный напор на Альянц Арене оставляет высокую возможность получить несколько голов в свои ворота, но его гарантирует бесславный вылет.

Чем ответит Пеп?

Пеп, вероятно, тоже ничего не будет менять, работая в модели с последней 30-минутки против Баварии. Давление на билд-ап соперника в системе 4+2 органично вытекает из его наработок по сезону – "синие" могут даже отдать мяч, но будут прессинговать большими силами в бешеной интенсивности. Сдержать такой футбол в последних 10-ти матчах никто не смог – подопечные Гвардиолы выиграли их с суммарным счетом 37:4.

Вингеры Сити в прессинге давят на цетрбеков, а Холанд с КДБ блокируют пас на опорников. Такое построение позволяет центрхавам "горожан" сесть глубже, что бьет по возможностям соперника выйти на пространство за прессинг-группой.

Словом, фаворит в противостоянии очевиден, но давайте не забывать о факторе ЛЧ и оверсинкинга. Данный турнир всегда дарит чудеса, а каталонец только способствует их появлению своими неожиданными тактическими решениями.

Кадровая ситуация

Травмированы: Шупо-Мотинг (под вопросом), Нойер, Эрнандес – Фоден (под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Бавария – Манчестер Сити

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Горецка, Киммих – Коман, Мусиала, Сане – Мюллер

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз, Уокер, Диаш, Аке – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Силва, Холанд, Грилиш

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Говоря о шансах Баварии хотя бы на достойный матч, приходится много говорить о теории, потенциале команды и прошлых достижениях. На практике же пока имеем фиаско с Фрайбургом, ничью с Хоффенхаймом и вынос от Манчестер Сити – и это не временный спад формы. Мюнхенцы демонстрировали аналогичную нестабильность и при Нагельсманне.

Манчестер Сити прямо сейчас во всем лучше "рекордмайстера". У Пепа Гвардиолы лучшая оборона, лучший центрфорвард, лучший голкипер в плане игры ногами, а в опорной зоне и на флангах коллектив как минимум не хуже. Структура игры "горожан" во всех фазах выглядит идеально, в то время как в футболе Томаса Тухеля есть куча нюансов.

О таком раскладе можно было бы забыть, если бы не счет первого матча. Он заставляет неидеальную Баварию рисковать. Это может принести гол (или даже и два!) в ворота Эдерсона – впрочем, совсем не верится, что Ман Сити обойдется без нескольких голов в ответ.