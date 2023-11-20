Бавария летом хотела переманить конкурента Зинченко
Бавария "вела" левого защитника Арсенала Такэхиро Томиясу прошлым летом.
Провальный прошлый сезон Томиясу в Арсенале не отпугнул Баварию. Как информирует инсайдер Флориан Плеттенберг, прошлым летом мюнхенский клуб всерьёз рассматривал вариант с приобретением японца.
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Причина интереса Баварии к Такэхиро заключалась в том, что Томиясу способен сыграть не только на позиции левого защитника, но также может "закрыть" позицию центрального и правого защитника. Согласно источнику, Бавария будет продолжать следить за ситуацией вокруг конкурента Зинченко и, возможно, попытается приобрести его следующим летом.
Зимний трансфер Томиясу в Баварию исключён по причине участия игрока в Кубке Азии в составе национальной сборной.
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