Бавария – РБ Лейпциг – 3:3 – видео голов и обзор матча
22:35 - Читати українською
Бавария сыграла вничью с РБ Лейпциг в центральном матче 10 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – РБ Лейпциг на "Футбол 24".
завершено
30’ Джамал Мусиала
35’ Томас Мюллер
75’ Томас Мюллер
Кристофер Нкунку 19’
Джастин Клюйверт 36’
Эмиль Форсберг 48’
19’ Кристофер Нкунку
30’ Джамал Мусиала
35’ Томас Мюллер
36’ Джастин Клюйверт
48’ Эмиль Форсберг
75’ Томас Мюллер
Лидеры Бундеслиги выдали сверхзрелищный матч, забив по три гола. Команды устроили настоящие качели. Дважды вел в счете Лейпциг, один раз – Бавария. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью, которой больше остались довольны мюнхенцы.
Бундеслига – космос! Бавария расписала потрясающую ничью с РБ Лейпциг и сохранила лидерство
После 10 туров в активе Баварии 23 очка, что позволяет удерживать лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. Лейпциг идет вторым, отставая на 2 зачетных пункта.
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