Бавария сыграла вничью с РБ Лейпциг в центральном матче 10 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – РБ Лейпциг на "Футбол 24".

Лидеры Бундеслиги выдали сверхзрелищный матч, забив по три гола. Команды устроили настоящие качели. Дважды вел в счете Лейпциг, один раз – Бавария. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью, которой больше остались довольны мюнхенцы.

Бундеслига – космос! Бавария расписала потрясающую ничью с РБ Лейпциг и сохранила лидерство

После 10 туров в активе Баварии 23 очка, что позволяет удерживать лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. Лейпциг идет вторым, отставая на 2 зачетных пункта.