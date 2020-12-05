Бавария принимает Лейпциг в центральном матче 10 тура Бундеслиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Бавария – РБ Лейпциг начнется в 19:30 по киевскому времени. Прямую трансляцию проводит MEGOGO. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

Бавария подходит к матчу на первом месте Бундеслиги. Лейпциг идет вторым с двумя очками отставания. В прошлом сезоне оба поединка между этими соперниками завершились ничьими.

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Соперники имеют кадровые потери. На левый фланг Баварии возвращается Алаба – Эрнандес и Дэвис не готовы. Юлиан Нагельсманн несколько удивил сочетанием атакующих игроков.

Стартовые составы команд

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Зюле, Алаба – Мартинес, Горетцка – Сане, Мюллер, Коман – Левандовски.

Запасные: Нюбель, Гнабри, Коста, Шупо-Мотинг, Сарр, Рока, Ньянзу, Ричардс, Мусиала.

РБ Лейпциг: Гулачи – Мукиеле, Конате, Упамекано, Анхелиньо – Адамс, Забитцер – Айдара, Форсберг, Клюйверт – Нкунку.

Запасные: Мартинес, Орбан, Поульсен, Серлот, Самарджич, Хальстенберг, Ольмо, Боровски, Кампль.